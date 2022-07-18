新竹市前市長林智堅辭職投入桃園市長選戰，日前爆出的論文抄襲風波讓他灰頭土臉，讓居隔出關的國民黨對手張善政談笑用兵，暫居民調領先地位。但國民黨青年團團長田方倫今(18日)上中天《大新聞大爆卦》節目指出，桃園市長鄭文燦眺望布局2024，將會出手強力輔選力挺林智堅，加上選民健忘等因素，桃園這局的勝負還未能驟下定論。

主持人馬千惠提到，去刷林智堅的臉書，每一篇都是滿滿的鄭文燦。田方倫表示，這對林智堅來說是絕對加分，「第一，智堅就是長得比文燦帥，他絕對比文燦瘦！看起來也比較年輕。他想要擺脫掉一件事就是：他已經不是新竹市長了，『你們不要再記得我跟新竹的淵源了，我現在是桃園女婿！我是正港的桃園人，我已經入籍到中壢了』，這是林智堅現在一直想做的事情」。

田方倫指出，所以林智堅現在必須和鄭文燦「攬著著」（閩南語），而對於鄭文燦來說，他幫林智堅的目標跟目的是什麼？只有林智堅當選嗎？只為了林智堅當選的話，他在市府裡面的人馬當然可以繼續安排，插手去管理，而鄭就是一個垂簾聽政的太上皇，「但是他在遠眺的是2024的布局！」

「從昨天全代會的結果可以看出，賴(清德)系的人馬全都已經上來了」，田方倫表示，「昨天的全代會太精采了！候選人一字排開，大家一起相挺，但是照片的最右邊，有一個人沒有揹帶子，他叫鄭文燦」；為什麼沒揹帶子？因為他不是任何選區的候選人，但是他的角色實在太重要，他必須要站出來，必須要在這張照片裡面，跟大家講他接下來要做一個「King Maker」（造王者）的角色。

田方倫說，不要忘記在疫情最嚴重的時候，不論去年或今年，桃園市民常常看不到桃園市長，鄭文燦全台趴趴走，到處參加同鄉會、找各種組織連結，這些新聞歷歷在目。可見鄭文燦的下一步，就是想要當2024的「King Maker」，不論是賴清德選，或他自己出來，或陳建仁想要復出，誰來挑戰2024，鄭文燦在這一盤絕對不能輸。

「哪一盤呢？就是林智堅這一盤！」田方倫強調，所以真的不要小看林智堅，雖然他現在因為論文案可能民調比較低一點，但民眾很容易忘記，離選舉還有4個月，到時候鄭文燦好好下去輔選，牽起林智堅的手，高喊：「他就是我們桃園的希望、桃園的未來，大家說好不好？」大家票又投下去了，這就是鄭文燦想要做的操作。