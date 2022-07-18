大學入學考試分科測驗結束，不少補教業者推估各學系的落點分析，其中有專家指出，要進台大醫學系要5科288級分，更受到不少考生關注。一名男網友好奇，若成績達第一志願醫學系的錄取標準，大家是否會有放棄醫學系，改選牙醫系的念頭，掀起網友熱議。

大考中心表示，本次大學入學考試分科測驗成績將於7月27日公布7月30日至8月2日，共四天開放考生登記志願。原PO 16日在網路論壇Dcard發文詢問，若成績優異，甚至達到第一志願醫學系的錄取標準，「大家會選牙而不選醫嗎？」

問題一出，立刻掀起網友熱議，「有耶，有認識這樣的人」、「系上一堆棄台大醫學系讀牙醫的」、「我認識的朋友就有4、5個選牙醫不選醫學」，不過也有人直言，「不會啊，我指考分數可以上台大牙醫系，但不想唸所以轉填醫學系，沒興趣的系，即使分數再高也不會去填」。

另有過來人分享，「選牙醫，學生時期都還不會後悔選醫學，等開始當住院醫師後，周遭大多數的同學都後悔沒選牙醫」、「十年前選牙醫不選醫學時，就聽說牙醫飽和問題了，也許現在牙醫環境沒有十幾年前好，但我覺得工作環境還是很不錯的，完全很慶幸當初是選牙醫」。

還有網友分析兩者利弊，提供給原PO參考，「這問題每年都會出現一大堆，我覺得就是看你的興趣和重視的是什麼吧！醫學優點是工作內容變化多、社經地位較高；缺點是訓練時間長、選到某些科會很累又賺得較少。牙醫優點是訓練時間較短、工作內容單純、比較能保障薪水高；缺點是社經地位較低、手巧較適合」。