屏科大與阿禮社區合作種植金線連，開創林下經濟。(屏科大提供)

屏東科技大學團隊與霧台阿禮社區合作，以組織培養苗栽種於裝入腐植質土的提籃中，進行林下金線連栽培，利用自然環境滋育生長，不使用化學肥料、不施農藥，並與屏科大植物教學醫院合作，研究常見的病蟲害問題，建立一套霧台鄉金線連的林下栽培技術。

此次特地加入屏科大生物科技系共同開發，分析林下栽培台灣金線連與市售金線連成分萃取率，以不同極性萃取液的機能成分與生物活性，佐以高效能液相層析主成分圖譜比對，證實林下栽培臺灣金線連富含機能物，有極優越的抗氧化與抗醣化活性。

屏科大更跨出市場框架，與生物科技系教授施玟玲團隊，共同開發金線連益生菌及金線連面霜，另也結合日月潭魚池鄉澀水社區有機栽培的紅茶-台茶十八號，開發民眾較易親近的複方茶飲，搭配金線連製成風味出色的茶包，希望透過產學加值，提高林下栽培金線連的經濟效益。

屏科大教授陳美惠指出，社區林業中心長年深耕在地，陪伴社區成長不遺餘力，金線連可以順利在林下栽培，不僅保護野生族群，並帶來社區部落的綠色經濟。

此次合作將跨縣市輔導他鄉社區加值林下經濟產品，打造生態與經濟互利的雙贏產業鏈，也期待未來持續將社區林業的里山精神更壯大擴散，並落實在更多的社區，為台灣永續力無限加值。