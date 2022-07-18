Levi’s Cool jeans高腰 Skinny，3990元。（Levi’s提供）

GU好感牛仔寬褲，790元。（GU提供）

Lee Cooling Jade Fusion 系列，中腰舒適小直筒牛仔褲4580元。（Lee提供）

夏日穿搭講求清涼，給人悶熱印象的牛仔褲也有新變化，丹寧品牌特別改良長褲機能性，強打吸濕排汗、維持酷涼膚觸、降低體感溫度，徜徉海邊或深入山林零拘束，顛覆大眾穿著感受。

EDWIN主推「冰河玉系列涼感迦績褲」，訴求彈性、透氣並採獨特玉石纖維排除人體多餘熱能，保持肌膚酷涼感受，「消費者會慎選機能涼感是否達到長效，該款反覆洗滌也不會減少效果。」Levi’s則開賣「COOL Jeans涼感丹寧褲」，吸濕排汗涼感科技搭彈力纖維，多元版型讓男女都能挑到心儀單品，即使身處悶熱夏季，依然穿得率性有型。

Lee也推清涼款的「Cooling Jade fusion系列」，透過創新技術，將玉石紗和棉紗相互結合，保持涼爽與舒適感，濕度控制及乾燥速度比一般棉花更佳，並帶來絕佳透氣性。

GU以輕薄材質的「好感牛仔寬褲」玩出夏日丹寧潮流，褲頭以雙扣設計讓腿部更修長，加上透氣、涼爽特性適合創造穿搭可能性，「寬版設計讓褲子不貼腿部，涼爽優勢更有感。」

業者觀察，購買牛仔褲的客群廣泛，不想露腿或是正式場合、休閒活動都耐穿，而外送族群也成為新興客群之一，長時間奔波加隨意搭上衣都好看，因此夏季業績不怕受影響。