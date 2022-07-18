女星李妍憬日前向謎片導演好友圤智雨喊話要當AV女優，後來澄清是當徵選AV男優的評審；說話算話的李妍憬，今（18日）熱騰騰的公開海選計畫，並指定男優要完成3大挑戰，優勝者將獲得拍片機會，交手女優為號稱「F級楊丞琳」的孟若羽。

李妍憬18日下午在臉書PO男優海選計畫，透露7月25日會跟「情色教主」雪碧、圤智雨一起當評審，參加者當天只能穿內褲，並且要接受「自我介紹+性經驗問答」、「香蕉尺度測量（由李妍瑾+雪碧幫你測喔）」、「十秒空幹測驗」等3種考驗，脫穎而出的優勝者會在8月20日前拍謎片，合作的女優為獲封「F級楊丞琳」的孟若羽。

該活動和夜店的收費方式相反，「參賽者男生免入場費，女生$150」，主力為刺激男性族群，希望有更多佼佼者前來報名，但謝絕未成年。

消息一出，許多男性網友都在呼朋引伴，並留言：「讓她們知道你的長人之處」、「大哥，我們出發了」、「終於有一個是男生免費的活動」、「驗證鄉民香蕉的時候到了？」、「養兵千日，終需一戰」。

此外，有網友好奇十秒空幹測驗是測什麼，圤智雨巧妙地解答：「韻律感」，並透露海選地點在台北、開放觀賽。