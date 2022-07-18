2022九合一選舉步步逼近，高雄市長一戰打得火熱，自從國民黨智庫執行長柯志恩宣布參選高雄市長後話題不斷，藍綠雙方在各議題多次隔空交戰，高雄社宅議題成為新戰場，對於柯志恩酸高雄市長陳其邁「推動社宅慢半拍」，民進黨高市議員邱俊憲、議員參選人蘇致榮紛紛回擊柯志恩的發文。

邱俊憲表示，整天從台北看高雄的柯志恩在臉書上質疑陳市長推動社宅慢半拍，他想反問柯志恩，有哪位縣市首長可以在2年內生出1萬戶社會住宅？他批評柯志恩進退失據，再一次顯露自己對市政的生疏和無知。

邱俊憲指出，陳其邁上任後，積極落實居住正義，他把在中央歷練的經驗帶到高雄，雖然高雄財源有限，但他知道中央有推動社宅的規畫和資源，因此積極找中央合作規畫，光有資源不會善加利用和加以整合，那效益也相當有限，而整合資源和溝通正是陳其邁的強項。

邱俊憲強調，為協調整合中央與地方合作推動社會住宅興建議題，陳其邁交代副市長林欽榮召集社會住宅整合平台會議，且每個月固定開會，協助營建署南工處及住都中心取得所需要的土地、督導工程進度，並給予行政協助解決推動過程遭遇的問題，來加速社會住宅興建，所以陳其邁才能在短短2年內於高雄推動超過萬戶社會住宅。

蘇致榮表示，高雄市自辦的社會住宅都是位於交通便利的精華地段，也考慮到全年齡的需求，可以真正照顧到年輕朋友、弱勢族群，減輕市民負擔，相較之下，柯志恩則是「連紙上談兵都談不好」，她16日在臉書提出高齡化長照政策，就是標準的「講了很多但又什麼都沒講」的農場文章，而且柯提出的幾個想法，高雄早就已經在執行。呼籲柯志恩與其把心力花在政治攻防上，不如學學陳其邁腳踏實地了解高雄，提出實質政見。