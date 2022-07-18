尖石鄉的高山水蜜桃因梅雨季影響產量，加上受疫情造成觀光客減少，銷售不佳，農民生計困難，鄉公所推出優惠活動、加強宣傳，盼助果農度難關。

尖石鄉公所透過新聞稿表示，每年6月至7月是尖石水蜜桃產季，鄉內小農皆仰賴這波產季果品銷售，維持生計，但今年受梅雨季影響，造成水蜜桃約5成農損，也造成產量減少。

尖石鄉公所指出，除產量下降外，在銷售方面，受到疫情影響，尖石鄉觀光客源減少，再加上網路平台銷售量不好，導致水蜜桃難以銷售的困境，果農損失慘重。

尖石鄉公所表示，希望民眾能多支持在地水蜜桃，今年網路銷售平台推優惠活動，在平台上訂購滿額贈限量小方巾，買10盒就送1盒12粒裝水蜜桃禮盒等。

新竹縣長楊文科指出，尖石鄉水蜜桃生長在高海拔、水質優、土壤肥沃、日夜溫差大並常瀰漫著霧水的環境，品質很好，而栽植水蜜桃相當不易，費時又耗成本，邀請民眾共同支持農民，助果農度過銷售困境。（編輯：方沛清）1110718