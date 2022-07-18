前國民黨基隆市黨部主任委員黃希賢去年退黨，今年宣布以無黨籍身份參選基隆市長，他提及，這段時間遭各方勢力利誘、施壓，被逼迫退選，但仍堅持「參選到底」，並砲轟國民黨籍參選人謝國樑抄襲政見，包括基隆捷運沿線TOD建設、基隆納入1280月票等。對此，謝國樑暫不回應。

黃希賢指出，今年元旦宣布參選後，遭到各方勢力利誘、遊說、施壓、造謠，逼迫他退選，今日特別舉行記者會，要告訴所有人「我絕對參選到底」，並要讓大家知道，謝國樑是基隆檯面上最懂產業的三功集團、二信合作社少主，財團勢力不能進入基隆市政府，必須建立一個廉能勤政的全民政府。

他提及，謝國樑12日與黨主席朱立倫在基隆市黨部合體，大張旗鼓揚言要引進產業，結果竟是打出「舅舅、表哥牌」，不僅引進的是自家「台灣玻璃公司」，喊出的政見也都抄襲，其中包括基隆納入1280月票、打造動漫工作室、基隆捷運沿線TOD建設。對此，謝國樑表示，暫無回應。

「基隆不需要抄跑高手」，黃希賢進一步說明，藍綠兩黨這次對基隆的布局，不是站在基隆人的立場做考量，而是放在自己政黨的利益上規劃，市長候選人不認真做功課，東抄西抄到處參考，提出的政見，不是大撒幣政策，就是自己提過的願景，這樣的行為與涉入論文抄襲的前新竹市長林智堅有何異？

黃希賢說，藍綠兩黨在基隆輪流執政超過25年，港口和車站雖變漂亮，但城市最根本的問題仍無法解決，包括軌道建設、道路建物等皆一事無成，甚至道路評比、自來水漏水率都是吊車尾，經濟發展與在地就業也毫無進展。他認為，基隆需要杜絕財團干政的惡性循環。