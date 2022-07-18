宜蘭市公所在7月23、24日規畫2天4場次的「蔣渭水宜蘭行跡導覽活動」，將民主運動鬥士蔣渭水先生曾經的活動軌跡，結合舊城各地的老字號商家，透過實地走訪深入宜蘭。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭市公所在7月23、24日規畫2天4場次的「蔣渭水宜蘭行跡導覽活動」，將民主運動鬥士蔣渭水先生曾經的活動軌跡，結合舊城各地的老字號商家，透過實地走訪深入宜蘭。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭市公所在7月23、24日規畫2天4場次的「蔣渭水宜蘭行跡導覽活動」，將民主運動鬥士蔣渭水先生曾經的活動軌跡，結合舊城各地的老字號商家，透過實地走訪深入宜蘭；每場次報名人數有限，全程活動皆免費用，19日下午1時開放網路報名。

今年新落成的宜蘭市李科永紀念圖書館，策畫「當讀報聲響起-蔣渭水紀念特展」，推動大眾對文化民主先驅的認知，為延續展覽的能量，市公所也印製了「宜蘭市蔣渭水行跡導覽地圖」，精選18處與蔣渭水先生密切相關的地點，呈現社會運動軌跡與宜蘭市的不可分割。

此次，市公所設計一系列的導覽活動，規劃趣味的形式走讀蔣渭水宜蘭行跡，並邀請地方文史專家解說，帶著地圖、登上幾米巴士，探索宜蘭舊城的社會運動百年風華。

導覽走讀的路線，包含全國第一座縣定古蹟的碧霞宮，及擁有悠久歷史的古蹟昭應宮、宜蘭城隍廟等；走訪蔣渭水故居「雲仙老屋」，及曾與蔣渭水共事的陳金波醫師「太平醫院」舊址，除此之外，歷經百年時光的「廣生藥房」、「振地餅舖」兩間傳統老店，將藉由藥籤與傳統甜點的嘗試，使參與的民眾留下深刻的記憶。

文史工作者老師林正芳說明，蔣渭水的行跡遍布整個宜蘭城，尤其是宜蘭舊城地帶，這次活動除了搭乘幾米公車外，到了碧霞宮之後，將採用步行方式走訪12個點，都是有關民族宜蘭運動蔣渭水行跡、他的好朋友及支持者，把跟宜蘭市歷史發展很有關係的點一一走訪，留下難忘的回憶。

宜蘭市長江聰淵表示，搭乘幾米巴士走讀了解宜蘭舊城，其中以渭水先生相關的事蹟景點為主軸，再搭配許多舊城文化事蹟地點去做深度導覽，探索宜蘭舊城百年風華，這些先賢為歷史留下的記憶，都是重要的文化資產，透過2位老師的導覽，讓民眾對於宜蘭歷史課程更加了解。