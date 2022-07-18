雷嘉汭(中)飾演台越混血女主角，並由金鐘影帝屈中恆及越南演員阮氏翠恆飾演父母。（CATCHPLAY＋提供）

金東昱(右起)、雷嘉汭、鄭宇恩、詹懷雲、黃信赫，5位備受矚目的新生代演員，將詮釋青春男女愛戀。（CATCHPLAY＋提供）

新世代台劇《讓我看見妳是誰》昨日(17日)舉行開鏡儀式，由本屆台北電影節兩位非常新人詹懷雲、雷嘉汭共同主演，打造跨文化、語言與種族的最新青春成長台劇。

潛力女演員雷嘉汭飾演台越混血女主角「張仰仰」，家中經營的越南小吃店，由劇組從無到有精心打造出越南新移民、新二代融入在地生活的日常樣貌。

張仰仰的父母由金鐘影帝屈中恆及《花甲男孩轉大人》越南演員阮氏翠恆共同飾演，為真實呈現「台越混血」的角色，雷嘉汭分享：「與阮氏翠恆私下互動相當頻繁，除了跟劇組一起讀本，學習越南語之外，也向阮氏翠恆請教越南傳統舞蹈，不僅能夠培養劇中母女感情，也藉由深入了解越南文化，讓角色的呈現更加立體！」

詹懷雲17歲即以《行動代號：孫中山》入圍第九屆亞洲電影大獎最佳新演員，這次參與演出，他興奮表示：「重新回歸表演讓我覺得充滿動力，也對自己的表演充滿信心，很期待讓大家看見新作品。」

另外一位高顏值男主角為青春新星黃信赫，近期也參與多部戲劇作品，包含電影《哈勇家》及BL劇《About Youth》，製作團隊亦透過海選挖掘新生代台韓混血演員金東昱，共組多元文化融合的卡司陣容。

5位備受矚目的新生代演員，將詮釋社群時代衝擊之下的青春男女愛戀。本劇探討多元文化下的衝擊，並以多種語言呈現，不但激盪出新住民、新二代的多元文化生活火花，更帶出了不論身為哪個族群，凡青春必留下煩惱的酸甜苦辣。

《讓我看見妳是誰》由導演姜秉辰與《俗女養成記》編劇黃馨萱聯手打造，演員雷嘉汭、詹懷雲、黃信赫、鄭宇恩、金東昱、屈中恆、阮氏翠恆共同演出。預計於2023年在CATCHPLAY＋影音平台與觀眾見面。