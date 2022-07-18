新北市立圖書館舉辦「暑假小小館員體驗營」活動。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館舉辦「暑假小小館員體驗營」活動。（新北市立圖書館提供）

圖書館是親子暑假的好去處，為了讓小朋友可以善用圖書館資源親子共讀，新北市立圖書館特別於三重與中和分館分別推出「暑假小小館員體驗營」活動，邀請小朋友體驗圖書館生活，了解圖書館的作業流程以及運作方式，一窺圖書館員的日常工作，從小培養閱讀習慣。

新北市立圖書館誠徵小小一日館員，體驗內容包括借還書操作、圖書分類、書籍整理、上架、以及讀者服務等，活動分為2梯次，第1梯次以新住民學童為對象，第2梯次為國小1到6年級學童。

新北市立圖書館館長王錦華表示，為了讓小朋友學會使用圖書館提供的各項資源，同時認識圖書館禮儀，特別在暑假期間推出「小小館員體驗營」活動，讓小朋友穿上圖書館工作圍裙，扮演一日館員，親自動手借還書與整理書籍，透過體驗活動，一方面認識圖書館的工作，同時愛惜書本，並能遵守圖書館禮儀，更加貼近圖書館。

新北市圖表示，第1梯次於8月6日在中和分館辦理，即日起只要持有新北市立圖書館借閱證便可免費報名參加；第2梯次活動時間分別為8月5日、8月19日在三重分館，8月12日三重南區分館及8月26日三重崇德分館，7月20日起只借滿5本書便可免費報名，詳細活動資訊與報名方式可查詢新北市立圖書館。