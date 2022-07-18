第20屆SBL選秀會狀元江尚謙（左二）與彰化柏力力球隊代表合照。（中華籃協提供）

第20屆SBL選秀會今天（18日）進行，彰化籃球委員會接手桃園璞園籃球隊參賽權利，透過在地企業以及縣民支持組成彰化柏力力籃球隊參加SBL，也首度參與SBL選秀會，以狀元籤選擇高中、大學沒打過甲級球隊的江尚謙，以及蔣浩偉、郭翰及黃建智等好手，期待SBL新球季可以大展身手。

江尚謙高中才在乙級葳格高中接受正規籃球隊訓練，大學是UBA二級球隊亞洲大學持續磨練，2020年夢想家青年隊選拔賽以出色表現受到注意，成為SBL史上首位高中、大學沒打過甲級球隊的選秀狀元，他坦言很驚訝自己成為第一個被唱名的選秀球員，站上台之後緊張到爆汗，開心之餘也希望自己在更高舞台可以好好表現。

其實這次SBL選秀會，江尚謙是透過台銀教頭陳國維推薦才報名，他也報名下周四（28日）的P. LEAGUE+聯盟選秀會，若屆時也中選，會和家人討論再決定下一步，但傾向為中部球隊效力。

彰化柏力力領隊許英傑指出，江尚謙雖然不是學生籃球隊甲級勁旅成員，但和球隊練球展現的積極態度令球團印象深刻，選秀會前也計劃狀元要選擇中部地區在地球員，因此選擇江尚謙，期待他加入後為球隊帶來好的化學變化。

許英傑補充，球隊雖然成立沒多久，但有長期續存的目標，目前仍積極和彰化企業討論合作，預計今年10月舉辦成軍記者會，屆時會公布教練團人選及球隊更多資訊。