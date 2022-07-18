日前香港中文大學醫學院發布研究報告指出，新冠肺炎患者常見有肝臟受損問題，此類患者病情惡化後更是其他患者的8倍；另針對肝病患者在感染新冠後的用藥上，有部分新冠肺炎抗病毒藥物可能具有肝毒性。中醫師表示，肝病患者確診後，投藥上除要治療新冠肺炎外，也要投以肝臟用藥，且要充足睡眠、攝取多元化營養保健肝臟。

中醫師李深浦表示，人體唯一的化學器官就是肝臟，無論是感染新冠病毒、施打疫苗，肝臟都需代謝、增強身體所有機能。肝臟不只幫助免疫力，也能幫助人體恢復體能，也對抗病毒。

由於新冠疫情不停歇，李深浦表示，當人處在不安中會間接響睡眠，進而對肝臟造成傷害，建議民眾要好好放鬆、睡覺，因為肝臟在免疫系統中扮演重要角色。

若肝病患者確診，李深浦坦言，用藥較困難，由於大部分藥物要產生效果，都需要肝臟協助產生化學作用才能發揮好的藥效，因此當患者吃退燒藥時，吃下去不一定會退燒，服用抗病毒藥也不見得能殺死病毒。

他說明，肝臟是一個受體，藥物要施展藥效時，需要受體、藥物產生共同反應，若沒有產生共同反應，藥物就會無法達到好的效果。

李深浦並表示，肝病患者在治療新冠上，除了要治療新冠肺炎所延伸的症狀，同時也要顧及肝臟用藥，通常會給予顧肝的藥材合併感冒藥一同服用，並針對病患的症狀來給予相應的對症治療。

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