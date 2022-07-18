有著「空戰無敵」榮譽的F-15「鷹」(Eagle)戰機，將在本月底慶祝它的「首飛50年」，多個美國空軍基地也會舉行紀念活動，大約為期一周。

F-15的首飛紀念日是在7月27日，當天，密蘇里州聖路易市(St. Louis)的波音工廠將舉行慶祝活動，所有的F-15 都從該工廠製造，而且產線還未停，至今仍在生產新一代的F-15EX戰機。

隔天7月28 日，俄亥俄州萊特-帕特森空軍基地(Wright-Patterson AFB)將舉行靜態展示和慶祝活動，特別請到現年63歲的凱撒‧羅德里茲退役上校( Col. Cesar Rodriguez)，他是越戰之後擊落敵機最多的飛行員，曾在1991年海灣戰爭期間，駕駛F-15擊落2架敵機，之後又在1998年的科索沃戰爭期間，又擊落了1架。

1972年試飛中的YF-15A。(圖/美國空軍)

7月29日，美國空軍國家博物館(National Museum of the United States Air Force)有一場F-15紀念博覽會，當晚還有「老鷹聚會晚宴」，邀請許多F-15飛行員，甚至還有父子兩代飛行員到場。

最後在8月5日，喬治亞州羅賓斯空軍基地(Robins AFB)的航空博物館，將舉辦一個較輕鬆氣氛的節日，包括蛋糕儀式、尋寶遊戲和紀念 F-15 的社區活動。

這些紀念活動充份展現了美國空軍對這款「空優霸主」的喜愛，而且它還繼續擔任捍衛空域的工作，一般認為F-15可以服役達到70年以上。

萊特-帕特森空軍基地的公關部經理華生(Greg Sherlock Watson)表示，F-15是款經典的戰機，在1960年代後期，美國空軍提出下一代戰機(Fighter-Experimental)專案，由當時的麥克唐納-道格拉斯(McDonnell Douglas)團隊的設計方案勝出，也就是日後的F-15。

F-15在設計初期就專注於飛行性能，考慮到了能量機動性，配備了兩台普惠(Pratt & Whitney) F100 渦輪風扇發動機，這是當年推力最大的戰機引擎；並配備當時最大型的休斯APG-63火控雷達，使其具備傑出的運動性能，又有極好的探測範圍，同時兼具了戰鬥機(Fighter)與攔截機(Interceptor)的角色。為避免越戰時期F-4幽靈2式戰機無機砲可用的尷尬處境，F-15在機身左側加裝了1門 20公釐6管式火神砲，砲彈數多達850發。華生說：「F-15達成了所有的性能要求：飛得更遠、飛得更快、飛的更久、彈藥超多。」

F-15的首次空戰發生在1979 年6月24日，當天以色列空軍的F-15，擊落3架敘利亞的米格戰機，創下了輝煌紀錄的開始，累積至今，世界各國空軍的F-15的總擊墜數達到了104架，卻無一被擊落。

F-15還具備持續改進的潛力，早期的F-15A仍是機械控制與類比儀表，但如今的F-15已是電傳飛控以及全數位觸摸屏式儀表，以及GPS系統等設備，使它持續保持先進。