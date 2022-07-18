看準電子支付產業發展，全家超商、玉山銀行、PChome集團之拍付國際合作的電子支付產品「全盈＋PAY」，近期搶攻國旅補助商機，推出「夏日6躂趣」活動，即起至8月28日連續6週，指定通路單筆消費滿300元即贈30元「全家」購物金；單筆消費滿66元，還可抽Let’s Café經典拿鐵66杯，另外搭配玉山、台新銀行加碼，額外再享10％回饋；若綁定玉山於指定通路單筆消費滿300元，更可加碼獲得Let’s Café中杯經典拿鐵122杯的抽獎機會。

全盈＋PAY「夏日6躂趣」看準暑假出遊旺季，一次集結旅遊住宿、交通出行、美食餐廳3大類型，多達14間合作品牌推出獨家好康，其中包含Agoda指定連結訂房享最高10％回饋、WeMo消費「全家」點數百倍送、bb.q CHICKEN炸物加碼送、鼎王內用滿額贈肉盤等。

除了「夏日6躂趣」限定好康外，全盈＋PAY本月也再度擴大通路版圖，正式「嗶」進屈臣氏、大戶屋、可不可熟成紅茶與THE BODY SHOP；至於合作銀行，繼開業首波的玉山、台新與國泰世華後，7月再新增元大與台北富邦銀行2間銀行帳戶；同時，玉山「e指信貸」服務亦於7月正式上線。