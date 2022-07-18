因為疫情延期的全中運，對於許多選手而言或許是不好，但對於許樂來說卻是可以獲得休息與調整機會，進而先後在全國身心障礙運動會和聽障奧運奪金，今日在花蓮全中運女子100公尺跨欄逆風中跑出14秒28，摘下金牌，也為去年受傷退賽吐了一口悶氣。

許樂表示，「身障運動會與聽奧帶給我的感受很不一樣，對我而言是氛圍和勇氣，是非常寶貴的經驗，全中運則是鞭策我自己更加努力，希望全中運的表現能帶給像我一樣的選手能找到目標。」

許樂教練簡慶宏說，原本很擔心許樂的身體狀態，全中運延期至七月有好有壞，好處是她可以充分休息，但七月天候炎熱，加上逆風，成績肯定不會太好。兩周前許樂的後臀肌酸痛，因此讓她休息，根本無法練習欄架，所以對於這次成績還是感到非常滿意。

簡慶宏強調，「許樂因為聽障因素得到不少關愛，甚至是媒體寵兒，但我告訴她必須堅守本心，不能過度膨脹自己，這方面她做得很不錯，也很感謝社會各界的關心。」

唯一美中不足的地方是許樂無法在全中運達到杭州亞運13秒55參賽標準。簡慶宏表示，接下來還有秋季盃、城市盃與全國田徑錦標賽三場賽事尋找達標機會。