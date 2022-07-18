自2018年以來旺旺文教基金會與時報金犢獎共同傳遞孝順能量，以「讓孝順成為一種習慣」為核心理念，陸續推出二十四孝、孝親三字經等主題，今年則以孝順故事為主，邀請同學創作現代人在日常生活可遵循實踐的孝順方法，使孝順改用年輕化的方式打入學生市場，在今年全球賽事中獲得銅犢獎為國立雲林科大視傳系黃懷萱、金詠捷，指導老師為曹融、胡文淵。

榮獲銅犢獎作品「我們家的冰箱」，作品以家中常見的「冰箱」作為主要題材，透過母親和孩子的對話及冰箱上的便條紙，表現一家人藉由小提醒互相關心彼此的日常。從母親給孩子的便條，隨著時間變化逐漸轉為孩子對母親的關懷，即便時光流轉，家人間的感情依舊緊密地連結在一起。影片開頭與結尾前後呼應，傳遞「孝順是一種日常的習慣」，並且孝順和真愛是能畫上等號的，真愛是種發自內心的關心和照顧，代代相傳的相處模式，創造美滿家庭關係。

銅犢獎作品「我們家的冰箱」。（圖/時報獎執委會提供）

獲獎同學黃懷萱提到孝順要從日常習慣培養起，便找到了冰箱當作主軸，藉以傳遞孝順是一種日常的習慣，這支作品從草稿到完成花費約兩個月的時間，感謝組員跟老師們一路上努力不懈的幫忙，讓這支作品能一點一滴完成，最後能獲得評審的肯定，覺得努力非常值得。