擁有比利時混血的大陸網紅「錫蘭Ceylan」過去拍攝上海封城影片一炮而紅，在YouTube上擁有超過82.7萬粉絲，後來他宣布逃離上海，轉而抵達台灣短居45天，並展開環島旅行，不過18日他在社群平台分享在台灣旅遊的感想，認為某些外國YouTuber過度吹捧台灣，令他產生誤解直言「其實就說實話就行了」。

錫蘭近日在台灣環島旅遊，每日都會在社群平台與網友互動，他18日於Instagram的限時動態分享：「這幾天玩下來越來越覺得那些吹台灣的老外YouTuber尬到爆，台灣有好的地方但也有不怎麼好的地方，但負面的事情這些YouTuber貌似都不會講」，錫蘭表示：「搞得我一開始上路之前對台灣有很多誤解，都得我自己一個個探索。」

他解釋：「台灣還是個好地方，大多數人也都特別好」，直指：「但這些外國YouTuber天天無視缺點的亂吹，就讓不懂台灣的人以為台灣是什麼沒有問題的烏托邦」，錫蘭認為：「其實說實話就行了，台灣沒有到能被稱讚的天花亂墜的程度，世界上沒有任何一個地方有。台灣就是台灣，台灣好，但沒有必要把它捧到一個不真實的境界，也沒有必要無視它有的問題，這樣只會誤導到別人。」

錫蘭分享環島旅遊的感想。（圖／翻攝自Facebook／錫蘭Ceylan）

而錫蘭近期來台後與網紅反骨男孩搭上線，並一起合體吃飯，錫蘭更替孫生打抱不平，認為狗仔太超過，連和不同女生同框畫面都拍下來，侵犯網紅們的隱私。