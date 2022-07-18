民進黨新北市長參選人林佳龍屢次被藍營質疑「心不在新北」，國民黨新北市議員參選人呂家愷今質疑，林佳龍在交通部長任內，對新北毫無實質貢獻，只能用現有建設搶功勞，呼籲綠營不要帶有色眼鏡看新北市，也不要像破殼小雞，不論好壞找母雞帶，放棄身為公眾人物品格。

呂家愷指出，民進黨在新北的提名作業根本是歹戲拖棚，林佳龍從頭到尾都不想選新北市，黨內徵詢時二度拒絕蔡英文，民進黨新北市議員參選人卓冠廷還對媒體放話，要屏東縣長潘孟安來選新北，撐到最後一刻，然而林最終仍扛不住黨內壓力，勉強答應，甚至在第一次公開致詞，把新北市講成台北市，讓新北市民情何以堪。

呂家愷質疑，林佳龍對新北毫無實質貢獻，只會用現有建設搏版面，交通部長任內時要改革台鐵太魯閣事件，但這幾年的空轉，已令罹難者家屬心灰意冷，如今林競選口號還高喊「新北大翻新」，也被網友戲虐為「新北大翻車」，難道他看不出來這是人民的警惕嗎。

呂家愷也批評，民進黨參選人不要像破殼小雞，急著亂認母雞，不該總是帶著有色眼鏡看新北，應該回到市政的討論與交流，希望綠營參選人能關心在地議題，最後也提醒卓冠廷「回頭還來得及」，破殼小雞一廂情願找爛母雞來認，投資毫無新北價值的母雞，這樣投機行為不太明智，奉勸回頭是岸。