台北榮民總醫院台東分院勝利院區地下室洗衣房，今天下午4時許冒出濃煙，院方通報台東縣消防局並疏散院內員工及100餘名住院患者，消防局人員確定為烘乾機線路問題，斷電降溫後無安全顧慮，虛驚一場，詳細原因待火調確認。

院方表示，該院勝利院區地下室洗衣房於今日下午4：10時竄出黑煙，當時該地點無人員在場、剛好有員工欲前往地下室關閉瓦斯烘乾機電源時，發現地下室冒出黑煙，故立即關閉一樓室外的瓦斯桶，並啟動本院自衛消防編組與通報臺東市消防隊，同時將病患及員工疏散至建築物外安全處。

消防人員於下午4：17時抵達現場，入地下室檢查，發現熱源係第2台烘乾機瓦斯火盤，周邊烤漆變形並發出煙味。因現場已無明火，故消防人員1台消防水車戒護，這場意外幸院方人員第一時間處理得宜故未造成任何傷亡，為求安全、已通知烘乾機廠商盡速前來檢測其他烘乾機，經廠商初步檢測係設備高溫產生之濃煙。

台東分院副院長林志洵表示，勝利院區目前有166名身心疾病住院患者，同仁都依照平時訓練，將患者帶至安全區域等待，幸好地下室濃煙，經消防員到場很快就處理完畢，沒有人員受傷。