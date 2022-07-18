歐洲議會副議長畢爾19日至21日將以外交泡泡方式來台灣訪問。外交部表示，這是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，繼去年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會首度籌組官方代表團訪台後， 再度展現歐洲議會對台灣的強力支持。

外交部發言人歐江安表示，對歐洲議會訪台外交部表達誠摯歡迎。畢爾訪台期間將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌、行政院政務委員唐鳳、大陸委員會主委邱太三，以及接受外交部長吳釗燮款宴。

此外，畢爾也將與國防、民主、人權領域的智庫及公民團體進行座談，並參訪我國文經建設。歐江安指出，訪團抵離以及在台灣期間的各項活動規劃安排，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

畢爾長期支持台灣的自由民主，不僅力挺與有關台灣的決議案，並連署聯名函聲援我國參與「世界衛生大會」（WHA）及相關國際組織，並多次透過書面及口頭質詢，對台海安全情勢表達高度關切；畢爾也曾在2020年12月與我方舉辦聯合線上記者會，公開呼籲歐盟及其會員國以具體行動提升台歐盟關係。

外交部表示，畢爾此次首度訪台，將深入瞭解我國民主發展，關切台海和平穩定，並探尋台歐就高科技供應鏈韌性合作的潛能。畢爾副議長來訪將可深化台歐盟在各領域的實質夥伴合作，彰顯台歐基於民主自由的共享價值，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及維護區域和平穩定的決心。