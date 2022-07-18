2022年上半年新契約保費衰退逾11％，業績不佳，影響壽險登錄業務員人數上半年亦淨減少7,794人，除壽險公司少逾6千人外，銀行居多的保險代理人公會登錄人數亦少近2千人，壽險業務大軍依舊面臨38萬人次「保衛戰」，其中，壽險公司及保代業務員人數則在今年分別跌破22萬人次及8萬人次。

市場分析，2022年主要是銀行認為目前資本市場波動、升息幅度仍不確定下，投資型與利變保單難賣，上半年銀行貢獻壽險新契約保費2,466億元，比2021年上半年少532億元，減幅17.7％，高於壽險公司業務員衰退的6.6％，銀行評估行員若沒有保單業績，登錄保代業務員，反而多出每年法定定期培訓成本，不如先撤登。

因此保代公會登錄壽險業務員人數到6月底為7萬8,907人，半年內少1,977人，保代公會登錄人數在2019年底時有8萬2,703人，比當時保經公會的8萬2,335人要多，但到2022年底保經公會登錄壽險業務員人數有8萬4,822人，今年上半年增加255人，且超越保代5,915人，主要就是壽險公司業務員流向個人保經或保經公司，銀行登錄人數減少，拉大保經與保代的人數差距。

壽險新契約保費今年恐怕難破兆元，投資型、利變保單都難賣，健康險、旅平險也衰退，影響壽險業務員的招募，壽險公會亦表示，每年暑假都是業務員考照旺季，如2019年及2020年7月都只有四個周六，但考照人數都逾7千人，2021年因疫情停考，2020年7月因有五個周六，但前四個周六報考人數僅4,600多人，至少減少3成。

7月亦有壽險公司會考核或清理無業績業務員，8到12月還有一波招募熱潮，但2021年全年壽險業務員已淨減少8,257人，創10年來首見，壽險公司少4,797人，則是八年首見，2022年恐是連續第二年衰退。

也因此各壽險公司近期紛紛祭出新的業務員招募方案，增加培訓及財務補助方案，上半年，台灣人壽業務員增373人最多，其次是安聯人壽增105人，中國人壽增15人，其餘公司多比去年底衰退數十人到上千人。