台灣指數股公司今（18）日公布「公司治理100指數」今年度成分股定期審核結果，在100檔成分股中，大汰換高達30檔個股，中鋼（2002）及華航（2610）及長榮航（2618）航空雙雄等均入列。

新納入的成分股計有台聚、華夏、亞聚、台達化、中石化、華新、東聯、中碳、永豐餘、中鋼、中鴻、豐興、台橡、藍天、義隆、華新科、裕民、華航、萬海、長榮航、晶豪科、智原、群創、敦泰(3545)、大聯大、台塑化、南茂、統一實、中鼎、信義等30檔股票，這項審核結果將於7月19日生效。

台指公司表示，公司治理100指數於每年7月辦理定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標（每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名）等過程。

台指公司說明，公司治理100指數是以在台灣證券交易所掛牌的上市公司（含國內上市公司及外國企業第一上市公司，不含TDR），先刪除「最近1年期間，日平均交易金額最小20％的股票」。

再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取符合「最近1年公司治理評鑑結果前20％」及「最近1年底的每股淨值不得低於面額」的股票，之後分別以「最近一年稅後淨利」及「最近1年營收成長率」進行排名，並將兩項排名加總後由小至大排序，選取排名前100檔股票作為成分股，故並非「公司治理評鑑」為單一因素之排行榜。