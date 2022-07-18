大陸多地爛尾建案掀起的「停貸」風波快速延燒。外媒引述消息人士透露，為避免房地產行業風險的蔓延，大陸金融管理部門正在考慮為買到爛尾樓購房者的暫停繳交房貸提供緩衝期。

知情人士稱，銀行將暫時擱置針對爛尾樓購房者暫停支付房貸的司法追訴，購房者在緩衝期內的徵信不會受影響。具體的寬限期將因地制宜，由地方政府和銀行視項目情況決定。

值得注意的是，這是大陸官方穩定房地產市場的最新行動，銀行被要求新增信貸支持、幫助項目復工的同時，地方政府也將協助完成保交樓的任務。儘管停付房貸可能在已完工但房價下跌的建案引起效仿，監管部門現階段似乎仍傾向於提供還貸緩衝，為地產商交樓爭取時間並維護市場信心。

上述計劃將有助安撫購房者及短期修復市場對行業的悲觀情緒。當前全國已至少有80個城市逾200個項目的業主們強制停止償還房貸。

作為緩解房地產困境的解決方案的一部分，外媒引述一位知情人士透露，監管部門已要求全國房地產貸款規模最大銀行－建設銀行探索試點，與符合條件的地方政府合作設立基金，購買部分在建房地產項目並將其改建為公租房。