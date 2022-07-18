二度被問外遇「太太諒解了嗎」 王必勝直回這句話

衛福部政務次長王必勝今（18）日接任指揮中心指揮官，在記者會上二度被問外遇事件「太太原諒了嗎？」，讓王必勝直接結束記者會，這一幕引起網友針對政務官私德的討論，還有人點名民進黨婦女部怎麼忘了發聲譴責，引起熱議。

王必勝面對尖銳提問，第一次先是裝作沒聽到，接著示意其他記者繼續提問，但不久同名記者再度提問「太太原諒了嗎？」，王必勝這次也不演了，宣布記者會結束直接走人。

這段交鋒成為記者會上的亮點，引起PTT鄉民討論，「原來官員不用考慮品德哦」、「閃避問題，表示太太沒原諒，可憐啊」、「怎麼老是用這種有爭議的人？」、「沒人才了吧民進黨，非要用偷吃者呵呵」、「綠色是原諒的顏色」、「跟抄襲一樣，反正很多人抄，也跟施政無關，不承認就好」、「才幹過人，難怪可以當指揮官」。

許多相關貼文討論中，很多人不約而同點名民進黨婦女部「民進黨婦女部呢，哈」、「民進黨婦女部解散了？」、「呼叫民進黨婦女部 什麼？倒了嗎？沒倒怎麼都沒聲音了？」、「民進黨婦女部還活著嗎？需要致贈輓聯花圈嗎」。

網友留言調侃民進黨婦女部怎麼沒有發聲譴責。（圖／翻攝PTT）

還有網友回文諷刺，「聽說有某個婦女部，針對我們女性議題相當有一套，不過怎麼都還沒看到有婦女部出來譴責的啊」，同樣引起眾人嘲諷「對啊，那個沙文婦女部怎消失了」、「自己人就是不評論私事，柯的話就是沙文主義」、「非綠的政治人物外遇就會譴責了，急什麼」。