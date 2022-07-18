民進黨台北市長參選人陳時中近日出版新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》，他在書中提及，聯考不順、考上北醫牙科後，台灣也退出聯合國，「我爸爸那邊有很多親戚住在美國，於是我申請了綠卡」，到了退伍前考上牙醫執照時，綠卡也申請下來了，後來中美斷交又放棄綠卡。對此，媒體人「逆風的烏鴉」批陳要選舉了，所以塑造自己當年是憂國憂民的憤青形象，卻又被自己申請綠卡的時機打臉，他問：「到底哪個才是陳時中？」

陳時中書裡提到，當年對於考試結果不能接受，也成了他後來申請綠卡的原因之一；但北醫官網的「北醫人風雲錄」裡的敘述卻完全不是這樣：「陳時中醫師說，對牙醫學產生好感是來自父親的一個牙醫師好友，他是留日回國的牙醫師，每天西裝筆挺、乾乾淨淨的替人看診，讓自己留有美好的印象。」烏鴉質疑，怎麼之前說自己對牙醫很憧憬，現在卻變成了考上以後很挫折，念了一學期還是很不爽，從重考變成辦綠卡去美國？

再說辦綠卡的部分。根據報導，陳時中說自己是因為考上牙醫系，加上當時中華民國退出聯合國，局勢動盪，所以決定辦綠卡，畢業後出國，但後來當完兵，發生了中美斷交、美麗島事件，讓他打消出國念頭。烏鴉指出，這段敘述也很有問題，歷史時間序應該是這樣的：「1971年，陳時中考進北醫醫學系(應為牙醫系)。同年10月，中華民國退出聯合國。1977年，陳時中從北醫畢業。1978年12月，中美斷交。1979年12月，發生美麗島事件。」

烏鴉分析，從時間序看來，陳時中因為退出聯合國、局勢動盪而想辦辦綠卡是說得通的，但到底是不是因為考得不好則存疑，因為他這說法和過去講法對不上。但這個理由，也和他後來放棄綠卡的理由相矛盾，因為基本上「退出聯合國」和「中美斷交」是「相同性質」的事情，怎麼1971年的陳時中會為了退出聯合國辦綠卡，1978年的陳時中卻會為了中美斷交而放棄綠卡？這些矛盾讓他高度懷疑陳時中所說放棄綠卡理由的真實性。

烏鴉認為放棄綠卡的真正原因「是他當年服完兵役後，就被北醫附屬醫院牙醫系(牙科)聘用，有了穩定的工作」。大家都知道，如果要保持綠卡身分，就得坐移民監，一年得有半年時間待在美國。與其拿綠卡去美國面對未來的不確定性，不如把握北醫的鐵飯碗。只是現在要選舉了，所以把自己塑造成當年是憂國憂民的憤青形象。但這樣的形象，卻被自己1971(或1972)年申請綠卡打臉了。他問：「到底哪個陳時中才是陳時中？或許都不是吧。」