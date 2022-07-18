立法院長游錫堃率團出訪捷克，游錫堃今（18日）透過臉書表示，已經抵達捷克首都布拉格機場，睽違2年與捷克參議長韋德齊終於在捷克見面。（摘自臉書）

立法院長游錫堃率團出訪捷克，游錫堃今（18日）透過臉書表示，已經抵達捷克首都布拉格機場，睽違2年與捷克參議長韋德齊終於在捷克見面，非常高興！他提及，捷克是嚮往已久的國際民主聖地，是以「朝聖的心情」來訪問，捷克等於是台灣在歐洲的貴人，也是台灣歐盟關係的關鍵推手。

游錫堃表示，捷克是嚮往已久的國際民主聖地，今天是以「朝聖的心情」來訪問的，捷克人爭自由、爭民主、反壓迫、反威權，不屈不撓的精神，令他非常敬佩。尤其是1968年的布拉格之春、1989年的絲絨革命，至今仍廣為世人傳頌。

這一次的捷克之行，與立委張其祿、萬美玲、孔文吉、黃世杰有許多的目的，包括促進邦誼、國會交流、發揚民主、深化文化、科技、經貿關係等，其中一個非常重要的目的，就是「要向韋德齊參議長致謝」！

游錫堃表示，2020年韋德齊克服萬難訪台，是台灣史上第一位在立法院演說的非邦交國家的國會議長，他撼動人心的一篇「我是台灣人」的演說，不只深化了兩國之間的民主友誼；還引領歐洲國際更加認識台灣。也影響到去年10月20日歐洲議會以580票支持：26票反對：66票棄權，高票通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告案。捷克等於是台灣在歐洲的貴人，也是台灣歐盟關係的關鍵推手。

游錫堃表示，韋德齊不畏強權欺壓，勇敢帶團訪問台灣，堅持民主自由價值的行動，不只粉碎了中共戰狼外交的惡行，也凸顯出台灣對國際民主的貢獻及在國際地緣政治中的重要地位，讓世界更加珍視台灣的價值。

此外，韋德齊為了捍衛捷克的主權和名譽，選擇用堅強行動回應強權壓迫，率領89人的捷克代表團訪問台灣，不但成功完成了柯佳洛前議長的遺願、順利擊退中共戰狼外交、更印證了國際交流除了經濟利益外，其實還有更重要的理念和原則應該捍衛。

游錫堃最後說，兩年後的今天來到捷克，帶來一句話：「台灣人民想念您」。此外，也帶來了立法院編製，紀錄台捷兩國同舟共濟情誼的《捷克韋德齊參議長訪台紀實》，當面送給韋徳齊及所有訪團成員留念。