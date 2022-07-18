加路蘭部落居民等了50幾年，幸福小黃巴士18日辦理通車典禮。（莊哲權攝）

加路蘭部落居民等了50幾年，幸福小黃巴士18日辦理通車典禮。（莊哲權攝）

加路蘭部落居民等了50幾年，幸福小黃巴士18日辦理通車典禮。（莊哲權攝）

這班公車，居民等了50幾年！台東市加路蘭部落長期以來沒有公車進入，居民要到市區採買或就醫，都要步行近2公里到省道才有公車站牌，老人家慢慢走大概要花20到30分鐘，非常辛苦，公路總局開通幸福小黃巴士18日啟動，部落領袖哈匿.扎丮激動地說，已經有50年沒有公車進到部落。

台東市為台東縣交通網絡最發達地區，但仍有部分地區沒有公車服務，其中加路蘭部落在台11線改道後，就因道路狹小，客運無法進入服務，部落領袖哈匿.扎丮激動地說，部落已經50幾年沒有公車了，老人家走下去又走上來，非常辛苦，感謝相關單位讓幸福小黃開進來。

公路總局高雄區監理所所長李瑞銘表示，由高雄所與台東縣政府共同輔導台東市公所導入幸福小黃公車，接送居民前往市區，可直達台東基督教醫、衛福部台東醫院及馬偕醫院，也可以到中央市場、台東轉運站等處，採固定班次營運，並有保留彈性預約方式，全票25元，老人優待票13元。

幸福小黃「加路蘭部落線」18日上午辦理通車典禮，市長張國洲表示，加路蘭位於台東市最北端的山上部落，因為年輕人都外出打拚，老人家購物、就醫無人陪伴，要自己走下山搭公車，非常辛苦，也讓人心疼。

他說，市公所爭取幸福小黃巴士，因為部落人口少，台東沒有業者要標，讓公所一度想放棄，經過3年努力，終於由皇冠車隊標下，並且聘請當地人為司機，感謝車隊董事長吳俊德佛心來著，讓幸福小黃巴士順利開進部落，很令人欣慰。

議員陳銘風說，在議會就經常質詢公車為什麼不能進到部落，對老人家非常不便， 選上縣議員第4年，終於看到小黃幸福巴士，遲來的幸福也是幸福。