隨著邊境陸續開放，教育部7月8日也通函各大學讓更更多境外生可以入境，不過境外生權益小組卻發現，陸港澳交換生不在開方之列，相關學生感到失望。教育部對此表示，將配合境管政策及我國檢疫量能，安全有序的讓各類型境外非學位生來台就學。

教育部新一波境外生入境專案，除過往曾開放的「境外學位生（含外國學生、僑生、港澳生、陸生）」、「僑生先修部學生」、「外交部台灣獎學金受獎生（外籍生）」、「雙邊互惠及特殊外交考量、優華語計畫、教育部獎補助外國人士來台短期研究等學生（外籍生）」之外，新增「依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收之外國交換學生（外籍生）」與「研習華語2個月（含）以上之學生（外籍生、港澳生）」兩類。

境外生權益小組近日在臉書發文指出，交換生類別僅開放外籍生身份之學生入境，不知何故？他們近日已3次接獲陸港澳藉交換生來訊，在期盼了超過2年後，前不久已收到台灣校院的交換生錄取通知，卻又在前幾日突然告知陸港澳學生不在開放入境之列，相當失望。

教育部回應，刻正研議其他境外非學位生入境來台事宜，其中包含來台研習華語2個月以下華語生、交換生、短期研習生、個人選讀生、大陸研修生等境外非學位生，在確保防疫優先前提下，安全有序的讓各類型境外非學位生來台就學。