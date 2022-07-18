受疫情、少子化及高齡化等因素影響，許多縣市人口呈負成長，台中市民政局指出，全市去年到今年上半年人口社會增加數成長1萬1381人，且穩定正成長中，且今年人口增加率位居六都第2，推測原因，應與台中市就業、投資環境提升，及社會服務、公共建設健全有關。

民政局長吳世瑋表示，受疫情影響，許多民眾選擇留居海外，使得返國恢復戶籍人數大幅減少，且出境滿2年導致戶籍被遷出的人數持續增加，全台今年上半年人口數僅剩2318萬6278人，較去年同期減少30萬1231人，全國人口數呈負成長趨勢。

反觀台中市，吳世瑋說，台中市今年5月人口數雖首度低於280萬，但若扣除去年至今年上半年遷至國外的3萬8267人，台中市社會增加率呈正成長、自然增加率減少的幅度較平緩，對比六都中多個縣市的自然增加率、社會增加率及人口增加率都是負成長，台中市人口增加率為六都第2。

吳世瑋認為，台中市人口未減反增，主因社會福利與公共建設、經濟發展都受肯定。他舉例，市府今年起降低公托月費，提高生育津貼至2萬元，且積極打造友善育兒環境，此外，台中的基礎建設與就業機會也持續成長，是許多民眾的移居首選，對周邊縣市人口有磁吸效應。

民政局強調，疫情改善民眾生活型態，也使得出生率及結婚率均下滑，市府持續推出友善婚育措施，舉辦單身聯誼、聯合婚禮等，台中市粗結婚率去年至今年上半年均穩居六都第1。