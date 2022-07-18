日前台南市政府投入4千多萬元，打造出的港濱歷史公園特色公園，已在上周五（15日）正式揭幕啟用，今（18）日台南市長黃偉哲也在臉書上分享出許多家長帶著孩子到場遊玩的照片，從照片中可以看到許多民眾帶著家人和樂融融的在公園遊玩，黃偉哲更坦言「特色公園最真實的使用者體驗，就是孩子們的笑臉」，引發討論。

黃偉哲表示，安平港濱歷史公園已經正式啟用，這是目前台南最大、最好玩也最貼心，是高度結合民間意見，由市府市民及專家們齊心規劃的特色共融公園，也是未來台南特色公園的指標代表。同時黃偉哲也提及，除了遊具部分特別規劃親子同樂元素，讓爸爸媽媽可以跟著小朋友一起盪鞦韆、走繩索、溜滑梯，同時也在休息區增添了一些創意，他們將休息區圍繞著遊具範圍規劃，並且融入公園整體風格設計，爸媽想坐下休憩也能就近照看孩子們的遊樂安全，讓小朋友在放電的同時也不忘讓爸媽放鬆一下，爸媽不累，小朋友才能揮灑體力盡情歡樂一路玩到天黑。

最後黃偉哲表示，其實很多市民都希望每一區都至少能有一座特色公園，黃偉哲也承諾，「市府會持續努力，為市民創造更多特色共融公園，讓台南充滿親子之間的溫馨與回憶，也歡迎爸爸媽媽們帶著小朋友一起來安平港濱歷史公園，先享受親子同樂的美好時光」。