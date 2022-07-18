通膨影響消費、客戶庫存降緩下單、原料價格下滑拉低產品報價，市場指出，宏益（1452）、集盛（1455）、聯發紡（1459）等聚酯加工絲產業景氣能見度低，第三季將會是「旺季不旺」。

除此之外，棉價近一個月跌12％以上，也將影響主要以棉紗為主要產項的南紡（1440）第三季業績。

俄烏戰爭後，全球通膨影響服飾消費市場的購買力，造成通路商、品牌廠庫存增加，下單動能降緩，化纖、聚酯加工絲廠第三季接單狀況不如預期，市場指出，勢必影響第三季的出貨量及價格。

集盛、聯發紡、宏益今年6月的合併營收成長動能已放緩，甚至出現衰退。而主要以棉紗產品為主的南紡，在棉價下滑、庫存利差減少下，第二季的營收已比第一季衰退。

受品牌客戶庫存量增、市場消費力道減弱的衝擊，市場預期，此次受影響較大的紡織廠將是以大宗、規格化產品為主的業者，第三季營運恐有5％～7％的衰退。

EG、PTA等原料價格下滑，也牽動化纖、聚酯加工絲的產品報價，下游客戶拉貨動能降低，也增加化纖廠第三季營運的不確定性。