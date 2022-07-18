于姓男子在屏東縣潮州鎮經營火鍋店，為了減省電費支出，竟找水電工破壞電表、調低度數，降低用電量長達13個月。台電抓包後向火鍋店求償176萬，一審全額判賠。上訴至高雄高分院，法官認為台電提告求償已逾民法短期時效，只能依火鍋店正常用電量回推于男少繳的電費，最後判于男應賠償台電32萬元定讞。

2017年于男為了減少火鍋店的電費，以1次2000元的代價找來郭姓水電工，利用老虎鉗、螺絲起子等工具將電表封印鎖、封鉛破壞，再倒撥電表指數，2017年3月至11月少繳電費長達13個月之久。2018年4月某日，台電偕同警方到火鍋店查獲此案。事後于男遭屏東地院依詐欺罪判5月、可易科罰金；郭男判10月、可易科罰金。

台電人員勘查火鍋店內當時裝了4台冷氣、4台冰櫃，還有抽水機、變壓器等用電設施，推估火鍋店每日用電量為840 度，一年以360天計算再依《電業法》乘以1.6倍追償，向于男求償176萬元。

于男辯稱，遭查獲後將電表恢復正常，3年6個月營業下來電費也只繳了105萬元。台電一年就向他求償176萬元，賠償金計算明顯過高。

一審法官認為，台電依《電業法》向于男追償3個月以上、1年以下期間，以電價1.6 倍計算的電費總額合理，不理會于男舉證，判于男需賠償台電176萬元，于男不服上訴。

二審時于男強調，台電2020年12月才提起求償訴訟，已逾民法2年短期時效。台電也控訴于男火鍋店2016年1月起用電量明顯偏低，疑似早已開始違規用電。

高雄高分院認為，台電提告求償確實已逾民法2年短期時效，不得依《電業法》相關規定求償，只能改依《民法》第197條第2項、第179 條不當得利規定求償。火鍋店有淡、旺季之分，用電量可能依照人潮、營業策略、來客數而有所不同，台電不能因為于男用電量低就推算于男調表。考量于男偷調電表屬於「臨時性」行為，再以于男2018年遭查獲後的實際用電量推估合理用電量，最後判于男須賠償台電32萬元較合理，全案定讞。