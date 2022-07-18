國際名牌時尚品牌Dior在中國官網上一款中長半身裙，被網民指為抄襲漢服馬面裙，微博話題甚至衝上熱搜第1名。陸媒指出，目前Dior中國官網已找不到該款裙，可能已經下架，但其他海外官網仍有售。Dior中國則尚未對此做出回應。

據《極目新聞》報導，Dior此款向半身裙在官網售價2.9萬元人民幣（合台幣12.8萬元），產品說明寫道：「這款半裙採用標誌性的Dior廓形，是一款全新的優雅時尚的單品。」

Dior推出的半身裙被指抄襲，但大陸時尚博主認為，時尚設計一直流通，互相借鑒元素很正常，但Dior聲稱這是自己品牌的「標誌性廓形」，既是奢侈品就應該貴在原創設計。圖左為Dior半身裙，右為漢服馬面裙。（圖／網路）

有大陸網民質疑，該款裙疑似抄襲中國傳統漢服馬面裙前後片交疊剪裁，另有網友表示：「如果大方說借鑑中國傳統服飾，而不是標榜為『Dior經典廓形』，那麼沒有中國人會罵它」；但也有人認為，馬面裙不是非物質文化遺產，沒有專利，原則上誰都可以用。有大陸時尚博主認為，問題不在於Dior用了馬面裙的設計，指時尚設計一直流通，互相借鑒元素很正常，但問題在於它聲稱這是自己品牌的「標誌性廓形」，而奢侈品應該貴在原創設計。

報導說，馬面裙是明清時期流行的漢族女子典型裙式，一般為2片式、4裙門，4個裙門兩兩重合，側面打褶，中間裙門重合而成的光面就是「馬面」。

大陸《人民網》對此發表評論稱，Dior這款半身裙的圖片，確實與中國馬面裙非常相似，很多細節都雷同，為何毫無愧色地稱「全新設計」，還冠以「標誌性的dior廓形」？Dior應該予以回應，在不危及商業秘密的前提下，應盡可能坦述涉事半裙設計的前後詳情。這是回應輿論關切的需要，也是挽回自身形象的需要。

《極目新聞》報導說，Dior中國官網已查詢不到涉事商品，但外國官網仍有該產品在售，其中Dior英國官網該半身裙的價格為2700英鎊（合台幣95550元）。