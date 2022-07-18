北市天母忠誠路一對李姓夫妻，非法聘僱逃逸移工，憑藉著印尼女移工不敢對外聲張，竟虐待、毆打、逼吃狗屎，造成女移工身上多處新舊傷，士林地檢署18日指揮移民署搜索李姓夫妻住處，兩人先不願開門，應訊時行使緘默權，警方在楊住處查扣一張女移工簽下的本票，預計晚間將移士林地檢署複訊。

受虐印尼女移工現由移民署安置收容，今年6月13日，女移工透過自己的同鄉在網路上直播，將悲慘的遭遇告訴其他人，直播內容被轉到「爆料公社」引發輿論譁然，甚至連同鄉的雇主都看不下去，主動通知印尼經貿文化辦事處以及警方處理。

檢察官今晨指揮警方、移民署執行拘提、搜索，40多歲李姓夫妻在屋內不願開門，直至警方拿出搜索票，並找來鎖匠開門，楊姓夫妻才不情願地開門，二人到了警局仍態度傲慢，並表示要行使緘默權，不願交代凌虐過程。

警方表示，案發時已受理傷害案，發現虐待情事已經很嚴重，除了身上有新舊傷外，耳朵還被擰傷，導致無法佩戴口罩，牙齒也被打斷，行徑非常殘忍，而女移工證述，在住處除了要照顧小孩外，還要幫忙澆花、養狗、洗衣等，最後還被逼吃狗屎，移民署也已介入，釐清引介的仲介公司是否涉有人口販運。

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