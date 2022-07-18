嘉義高中科學班學生劉宸安、黃亮昕，雙雙榮獲生奧金牌。（嘉義高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

第33屆國際生物奧林匹亞競賽，台灣代表隊在各國好手高度競爭中勇奪3金1銀，國旗再度飄揚在世界的舞台。（嘉義高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2022年第33屆國際生物奧林匹亞競賽，在亞美尼亞葉里溫大學舉辦，這是受疫情影響以來，國際生奧首次實體國際競賽，台灣代表隊在各國好手高度競爭中勇奪3金1銀，4位國手中有2位選手來自嘉義高中，分別是就讀科學班的劉宸安、黃亮昕，雙雙榮獲生奧金牌，消息傳回嘉中，再看到國旗再度飄揚在世界的舞台，師生十分振奮。

嘉中校方指出，國際生物奧林匹亞競賽當時時間17日晚上18點，台灣時間晚間10點舉辦頒獎典禮，台灣勇奪3金1銀，就讀嘉中科學班的318劉宸安、218黃亮昕雙獲金牌，是揚名國際、為國爭光、為校爭光。

其中318劉宸安經繁星推薦已錄取台灣大學牙醫學系，此次征戰國際，由嘉中老師葉貴華任隨隊指導教師，協助照顧選手生活並給予競賽指導，另要感謝高三科學班生物科老師賴美杏與生物科團隊平日費心指導。

嘉中指出，2021年就有兩名學生入選國際生物奧林匹亞國手，分別是就讀科學班的杞亮昀，及就讀高瞻班的吳家愷，兩人同樣為台灣奪下雙金，目前分別就讀台大醫學系與陽明醫學系。

嘉中校長陳元泰表示，連續兩年嘉中都為台灣拿下雙金，實屬不易，除歸功教師平日輔導學生紮實的學習，奠定深厚基礎學科知識外，亦展現嘉中教學團隊培養人才的實力，這成績不僅是嘉中的榮耀，也是嘉義地區整體優異教學成果的展現。