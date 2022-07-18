1名女網友日前因手頭緊，由老公出面借貸了8萬，她雖每期準時還款，但丈夫仍不時拿「借貸有壓力」說嘴，最後她無奈簽下合約寫「甲方用分期方式貸款，乙方如約每月給付直至結清」等內容，雙方還蓋手印，合約曝光其他網友紛紛痛批「8萬還要還，我建議換個老公」、「才8萬欸…確定是老公？」

該女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，她日前因為經濟困難，由丈夫幫忙申請貸款8萬元，她承諾會定期繳費，如今1年過去她都正常還款，甚至提早並提醒丈夫給她繳費單，但丈夫總是對原PO說因為貸款讓他生活很有壓力，最後原PO主動寫了1份「合約書」給丈夫。

1名女網友日前因手頭緊，由老公出面借貸了8萬，她雖每期準時還款，但丈夫仍不時拿「借貸有壓力」說嘴，最後她無奈簽下合約承諾會準時還錢。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該「合約書」中寫明甲方（丈夫）願將金錢新台幣80000元貸與乙方（原PO），簽此本票一紙一式兩份，甲方用分期方式貸款，乙方如約每月給付直至結清，內容還寫到「乙方於借貸屆滿時，甲方必須遵守承諾依約行事，不得為部份清償或怠於履行」；原PO發文說丈夫仍時不時對她說「有壓力」，讓她感到心煩。

網友紛紛留言「老公是幹嘛用的」、「才8萬欸…確定是老公？」、「嫁給這種男生好可憐」、「老公給老婆8萬還差不多吧，還要蓋手印」、「8萬還要還，我建議換個老公」、「這種老公，你該拿給他的是離婚協議書」、「8萬都計較的男人，還有什麼未來可言」、「好弱的男人 前途黯淡，這樣就唉壓力，未來能有什麼機會」。