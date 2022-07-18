六甲區長陳啓榮（左四）表示，這次展出陳老師獨到的潑灑暈染技法，展期至今年10月14日止，歡迎市民朋友蒞臨欣賞。（六甲區公所提供／張毓翎台南傳真）

高齡90歲的陳兆熊1997年卸下公職退休後，醉心於繪畫創作，師承各地名師，學習水墨畫、油畫及西畫等技巧，近日受邀回鄉到六甲區公所松鶴藝文走廊開畫展，他分享：「藝術創作之路是遙遠的，自從踏入藝術之路，他抱著活到老學到老的精神，期能一圓年輕時代未能實現的夢想」。

陳兆熊出生台南六甲，從小喜愛繪畫，畢業於嘉義高農園藝科及政治大學附設空中行專結業，幼年時與美術課程無緣，僅偶爾為班級製作壁報。從事公職40年的歲月中，曾在六甲鄉公所服務，1959年還被派駐到六甲鄉農會，協助農業推廣教育工作。

陳兆熊回憶，當時台南縣農會舉辦全縣農業推廣教育展示比賽，他便自告奮勇親自設計，繪製創作一幅「水稻栽培技術」圖文並茂的大型教育展示板，榮獲全縣31鄉鎮總冠軍，更增強自己對藝術創作的信心。而1997年屆齡退休後，他努力精進繪畫技巧。

六甲區公所的松鶴藝文走廊藝文展，這次邀請陳兆熊以山水花卉景物為題材，展出28件水墨畫作品；六甲區長陳啓榮表示，這次展出陳老師獨到的潑灑暈染技法，展期至今年10月14日止，歡迎市民朋友蒞臨欣賞。