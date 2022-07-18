台中葳格太陽專屬啦啦隊「Shiny Girls」全新徵選開跑啦！報名從即日起至31日，歡迎喜歡體育並擁有表演細胞的女孩們踴躍參與報名，Shiny Girls期待妳們的加入。

Shiny Girls去年於隊史主場開幕戰正式亮相，吸引不少球迷的目光，休賽季期間，為了在新賽季呈現更多元化的表演，Shiny Girls也決定展開補強，將有重磅級的啦啦隊成員加盟，歡迎年滿18歲，目前並無任何形式的經紀合約，具有舞蹈專長，自信且喜歡接受各式表演挑戰的女孩參與報名。

Shiny Girls此次將分為兩階段徵選，第一階段網路報名及第二階段海選大會。網路報名將於即日起至7月31日晚間23點59分截止，並於8月3日前以電話通知入圍海選大會的女孩名單，海選大會則訂於8月6日下午2點開始進行現場面試徵選。

有意願參與Shiny Girls徵選會的女孩，歡迎填寫線上表單，欲知更多報名詳情，可至台中葳格太陽官方社群查詢。