新北市教育局今（18）日下午與台師大簽訂「正念社會情緒學習」合作備忘錄，推動全國首創「正念教育課程」，111學年度起預計從鶯歌工商、石門實中、安溪國中等3校開始實施。

新北市教育局表示，台師大教育學院研發設計的「正念社會情緒學習」MindSpring教案及教材，成效經過實證，不只讓新北市高、國中教師減壓並獲得更多心靈成長，也讓更多學生在後疫情時代，能安定身心、覺察自我、懂得調節情緒，並關懷自我與他人。

教育局說，新北市109學年度開始推動「正念教育」，至今已辦理約15場次的教師增能工作坊，邀請1500位教師參與，提升教師正念教育知能。110學年度則在鶯歌工商成立正念基地學校，同時也在明德高中等設有體育班的4校，進行融入式青少年正念課程。

教育局指出，111學年度起，新北市將和台師大合作推展正念教育，預計先從鶯歌工商、石門實中、安溪國中等3校開始實施，逐步推展。

台師大教育學院院長陳學志說明，正念課程能減緩師生負面情緒困擾，提升學習與工作效率，台師大會提供專業正念課程師資，帶領3校教師社群，每學期規劃6次教案設計工作坊，進行教案撰寫與課程融入，並提供教案資料庫，供教學研究或課程運用。