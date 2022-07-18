近日網路上有人妻在社團求助，因將老公喜歡的哥吉拉公仔送人，惹得老公離家出走、要求離婚，雖然人妻積極認錯、取回哥吉拉，但老公仍未就此原諒。主播張齡予針對時事發表看法，認為如果是當事人會離婚，更下重話：「未來只會更多問題，狗改不了oo」

張齡予在社群平台指出：「如果我是哥吉拉老公，我會離婚、越快落跑越好。過去付出就算沉默成本，過了就算了就認了，繼續耗才真想不開。」她認為人生還很長，要盡早止血，「如果要跟這種不尊重人、控制狂、情緒勒索、pua，還把夫妻倆隱私公審的超蝦（瞎）另一半綁一起、加上有機會不忘卡油的岳家...未來只會更多問題，狗改不了oo，我們大家都要珍惜生命，所以...還不塊陶（快逃）」

身為人妻的她，也站在妻子的立場表示：「如果我是哥吉拉老婆...我真的不會做也不敢做這種事，所以沒有這種不可能的假設，覺得離奇，結案。」雖然網路上有人質疑該篇因哥吉拉鬧離婚的消息是幻想文，但哥吉拉事件成為網路熱門話題，張齡予透露連爸爸都傳懶人包給她，可見受到許多人關注。

張齡予針對哥吉拉事件發表看法。（圖／張齡予facebook）

網友們紛紛回覆「認同，『尊重』很重要」張齡予直呼「人與人之間交流沒有尊重其餘免談了啦」，有網友分享自己老婆還會幫忙收好公仔，張齡予誇：「愛烏及屋啦～好老婆」。