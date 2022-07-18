年底九合一選戰，六都之一的桃園被外界認為非常重要，民進黨桃園市長參選人林智堅日前造訪龍潭之後，今（18）日在臉書開下支票表示「會持續推動地方創生，讓桃園越來越好」，沒想到前台南縣長蘇煥智在林的臉書留言區表示：「林智堅『碩論抄襲』是學術界慣例嗎？」頗有諷刺打臉意味，引發討論。

林智堅在臉書上表示，「注入活力與創意，讓人回來，讓龍潭更好！拜訪菱潭街興創基地」，他指出他聽了在地團隊分享，「他們集結50家在地文創品牌，舉辦各式活動，讓過去龍潭最熱鬧的『第一市場』重獲新生，也讓好的生活，在龍潭的老城區蔓延而生」。林智堅直言，地方創生跟公共服務的工作很像，都需要對土地的熱情，才能持續投入，過去鄭文燦市長跟桃園市政府成立「地方創生推動平台」，跨局處協助在地團隊，發掘地方的潛力，他也開出支票：「未來，我也會持續推動地方創生，讓桃園越來越好！」

沒想到蘇煥智卻在留言區打臉提問：「林智堅『碩論抄襲』是學術界慣例嗎？」透過連結點入後可發現蘇煥智指出，有學術界友人針對林智堅論文抄襲事件，認為指控應該不成立，並稱這是「學術界慣例」，讓他看了非常驚心。學界友人的觀點被媒體大肆報導，進而成為林智堅及綠營的護身符，這樣的狀況令他憂心，台灣的學術界如果沿用這個觀念，以訛傳訛，反而害慘大學生、硏究生，他們以後可能面臨誤觸法網的危機。