五月天樂團在1999年發行了膾炙人口的歌曲「愛情的模樣」，描述年輕人對於愛情的憧憬及想像，然而隨著時間一點一點地經過，一轉眼也過了23年，從找尋「愛情的模樣」轉而開始思考「退休的模樣」。然而我們真的可以依照著我們的想像，去過著我們想要的「晚美人生」嗎？做好規劃、提早準備，退休金「長大」是關鍵。

依據勞動部110年勞保基金精算結果報告，目前預估的勞保基金破產年限由115年延為117年，雖成功延長2年，但也顯示出這個國人退休後的重要經濟來源，依舊具有相當的不確定性；另從台灣人壽及政治大學商學院的「台灣高齡退休生活指標」調查結果也可看出，我國有超過五成的未退休民眾都擔心退休金不足的問題。

「退休金不足」已成了青壯世代的夢靨，如何在辛苦半輩子後攢下足夠的退休金，過著自己想要的「晚美人生」，及早規劃準備、並讓退休金「長大」累積資本，將是能否脫身「苦退族」的關鍵。

華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢表示，為顧及青壯世代的退休規劃需求，華南銀行推出了「退休金長大方案信託」，該方案具有三大特色：一、不限年齡，方便老中青各世代可趁早布局；二、信託管理費年費率自0.2％調降為0.1％，讓民眾能以較低的成本，輕鬆踏上累積退休資產的旅程；三、強化資產累積的效果，鼓勵客戶隨年齡增長，靈活調整投資配置組合，且投資所得的利息與資本利得都將匯入信託專戶裡，讓退休金能持續「長大」。

「退休金長大方案信託」推出短短一個多月，信託餘額近新臺幣億元，初期即收到了熱烈的迴響，後續計畫以協助客戶試算退休金的方式，持續推展「退休金長大方案信託」。

「晚美人生」的目標除了讓資產「長大」外，還需要妥適的「理財規劃」才能事半功倍，李宗賢表示，目前全行已有近200人取得「理財規劃顧問(CFP)」證照、400多人取得「退休理財規劃顧問(RFA)」證照，及近450人參與「高齡金融規劃顧問師」認證課程，華南銀行擁有堅強的退休理財規劃團隊，協助客戶在資產分配及運用控管上達到最佳化，讓無論是上班族、中小企業主或高資產客戶，都可以享有專業及高品質的服務。

為了陪伴客戶走向漂亮的「晚美人生」，華南銀行秉其專業為每一位客戶「量身打造」專屬的客製化信託。曾有一位晚年發現患有輕微的阿茲海默症、準備入住知名養生村的林先生，有感於原本居住的老公寓閒置非常可惜，為了不浪費老公寓的價值，以及未來若病情加重時能受到妥善的照顧，林先生找到了華南銀行為其設計專屬客製化的信託方案，將存款及出租老公寓後的房租收入交付信託，用來支付養生村租金、醫療費、稅金及日常生活開銷等費用，此外林先生也指定與他較親近的子女為信託監察人，確保退休生活無後顧之憂，實現屬於自己的「晚美人生」。

華南銀行近年積極配合政府「信託2.0」計畫，例如與新北市政府合作的「松年大學信託課程」，走入社區宣導信託觀念，讓全民都有機會受惠全方位信託的服務。華南銀行已連續五年獲金管會評選為「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」績效優良銀行前三名，顯示華南銀行對於高齡者及身心障礙者的信託服務及專業受到高度肯定。

對於退休的想像，希望是閒雲野鶴、含飴弄孫，只有提前做好理財規劃，讓退休金順利長大，才能享受快意的「晚美人生」。