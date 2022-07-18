統一價值成長ETN（020018）最新成分股調整明（19）日生效，本次增刪8檔個股，科技傳產各半，調整後的成份股含19檔科技股、11檔原物料等傳產類股，科技股以需求轉疲弱的PC、面板及庫存疑慮的IC設計為主，投資人可觀察這些跌深類股第三季表現。

統一價值成長ETN以「低買高賣、智慧選股」為指數特色，本次調整中，跌深的大成鋼、慧洋-KY、台表科均入列。

統一價值成長ETN追蹤「臺灣指數公司特選價值成長報酬指數」，運用淨值股價比與股東權益報酬率計算出成長價值指標（Growth Value Indicator，GVI），以指標高低來選出30檔「會賺錢又不貴」的價值成長股，每季重新篩選，指標越高下季報酬潛力越大，也同時將漲多股票獲利了結；如本次季刪除的華新、聯強、台驊投控等皆創下波段新高，是被動指數產品裡少見的智慧選股，利用基本面資料優化成單一選股邏輯，幫助投資人輕鬆參與價值成長股的起漲波段。

另外，同於19日調整生效的統一IC設計台灣ETN成分股則無變動。

統一證券金融商品部表示，儘管半導體今年薄霧壟罩，科技類股表現下修，但台積電第二季業績仍超乎市場預期，法說會中也明確表示車用、資料中心需求仍穩健，在長期科技趨勢仍然明確的情況下，若投資人仍想參與市場，可以定期定額的方式平均成本建立部位，或用指數商品分散風險，並考慮適量分配於價值成長標的。