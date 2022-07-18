華南銀行於7月18日正式成立數位經營部，並大舉招募數位及資訊人才，下階段將成立金融科技部，透過專責部門厚植「人才、數據、敏捷」三大核心科技力，推動全行數位轉型。

在全球數位經濟發展浪潮下，行政院即將在8月成立數位發展部，帶領台灣走向「數位國家」，而金流是每家企業、每個人時時刻刻都會接觸到的，因此金融行為的數位化將扮演著鋪路的角色。

華南銀行長期深耕數位金融，已有多項成果展現，像是首家獲准開辦遠距投保業務、「AI行動銀行」、「數位帳戶SnY」及專屬信用卡、「華南好基智」智能理財平台，及投資理財專屬的「Rich家APP」等，也是國內唯一連續三屆獲得金融界奧斯卡之稱的台灣金融研訓院菁業獎「最佳數位金融獎」的銀行，本次更是展現推動數位轉型的決心，大舉招募近百位數位及資訊人才、成立新組織數位經營部，強化數位客群的經營，未來將成立金融科技部，專責推動全行數位創新與轉型，期能成為「以人為本、科技賦能的領先數位銀行」，並與政府部門齊力，從金流開始協助各產業數位轉型，帶動社會新風貌。

數位轉型是持續不斷的旅程，科技與技術是其次，核心之重點關鍵在於「人」，不論是以客戶的需求為核心來提供產品與服務，或是企業內部員工文化心態調整，到人力資源管理5P，就是識才（Perception）、選才（Pick）、用才（Placement）、育才（Professional）及留才（Preservation），都與「人」息息相關，華南銀行認為，掌握以「人」為本的核心價值，由上而下推動，搭配技術、工具與制度的完備，才能讓數位轉型目標更有效率的達成，讓成立超過100年的華南銀行再次華麗轉身。