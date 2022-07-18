現今有不少公司會提供便當給員工享用，不過有男網友指出，公司便當難得加了2道配菜，卻把雞腿、排骨等常見的主菜換成了炸蝦，讓他相當不解，咬開炸蝦的炸衣才發現，裡面竟只是1條細長的蝦肉，網友看了也驚呼，「這個炸蝦，看起來好淒涼」。

一名男網友15日在網路論壇Dcard發文指出，公司便當難得加菜，雖然只多了2道配菜，但他還是覺得很不錯，不過主菜從雞腿、排骨變成炸蝦，讓他相當困惑。

他表示，基於對公司餐預算的不信任，他決定先將炸蝦的金黃色炸衣咬開，結果發現，裡頭竟只有1條細長的蝦肉，讓他相當無奈，「這主菜真的太讓人難過了吧」，他也強調，對比照中少了半顆蛋是因為他已經吃掉了，「但蝦子本體真的只有這樣⋯⋯是我沒有擺好不然看起來更短」。

男網友將炸蝦的炸衣咬開，發現裡面只有1條細長的蝦肉。（圖／翻攝自Dcard）

對比照曝光後，不少網友也驚呼，「炸麵粉佐白蝦」、「這個炸蝦，看起來好淒涼」、「看起來好像2隻蝦子裹在一起」、「你的便當好淒涼，這樣吃得飽嗎」、「你這個便當我至少要吃2份，看起來有夠可憐的」，還有網友直言，「便宜天婦羅裡面放的是拉長蝦，都是靠外面的酥粉在看起來比較大的」。

也有網友好奇，「給這樣便當，還不如每個人補助飯錢30元，讓大家自己貼錢買別的」，對此他回應，因為公司主張便當是免費供應，不會從薪水裡面扣，所以他也沒有要求太多，「這個加菜當作是驚喜包就好」。