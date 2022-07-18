高英軒、梁正群戲裡戲外哥倆好。（三禾行銷提供）

高英軒、梁正群戲裡戲外哥倆好。（三禾行銷提供）

高英軒、梁正群戲裡戲外哥倆好。（三禾行銷提供）

高英軒日前以賣座驚悚國片《咒》獲台北電影獎最佳男配角獎肯定，與他一起演出舞台劇《沒有人想交作業》的搭檔、也是多年好友梁正群說，看到他終於得獎當下，自己在家一直哭，「通常看別人得獎會羨慕嫉妒，但我看他得獎是開心到一直哭，我們認識這麼久、工作交集很多，我最清楚他一路走來碰到些什麼！」聽到好哥兒們真情告白，高英軒也感動得眼泛淚光。

同樣43歲、已是中年大叔的兩人，18日一起受訪，兩人劇中原是同窗好友，卻因搶角色而種下心結，戲外兩人卻完全沒這問題。高英軒過去與莫子儀、莊凱勛、黃健瑋、施名帥素有「北藝大5少」封號，5人從學生時期就是好友，高英軒表示，他們之間沒有劇中的心結，且更偏向是把合適的角色「 互相推薦」給劇組。他坦言過去幾年心裡會想「好兄弟得影帝了、拿獎了，為什麼我還沒機會拿獎」、「為什麼我一輩子碰不到那個角色」，但如果好友該得獎卻沒得獎，也會替對方抱不平、覺得「為什麼獎給另外那個人呢」。

梁正群認為兄弟之間的心結通常和工作無關，如果有劇組找他演出，看過劇本以後發現朋友比較適合，自己一定會推薦好友，「把自己放在不對的位置是扣分，或許由朋友來演出反而會加分」。

高英軒前幾年一度想去當健身教練，也思考著如何找到對表演的熱忱，後來疫情來了，不知道怎麼面對生活，突然有戲約，他就好珍惜演出的機會，「不管角色大小，我只想把拿到的角色都好好做好，做好了，就入圍了。我從『好好把事情做好』當中找到樂趣，為自己完成一個角色的經過感到開心」。他坦言很感動得獎後朋友們都比他還激動，「我當天很壓抑，所以表情看起來像生氣，因為我一哭出來就無法講話。大家都是辛苦走過來，每一個人面對的狀態、碰到的坎也都不太一樣」，如今演技終於受到獎項肯定，他透露的確有收到更多的工作邀約，但最近仍會以舞台劇《沒有人想交作業》及下月初的大力士比賽為主。

高英軒8月6日要參加大力士比賽，他說去年因為疫情，開始每周維持訓練，8個月內從65增重到73公斤，現在76公斤，希望還有3周時間能讓體重往80公斤逼近。

《沒有人想交作業》8月10日起於南村劇場連演出24場，梁正群透露老婆已表態不會來捧場，「我說我演大叔，她說不想來看，直接拒絕！她對演藝圈、對我所有演的戲或舞台劇一點興趣都沒有，也不喜歡接我的視訊電話。我們家反過來，我比較像女生一點，常常是她去踩到我的線，我有很多在意，她有很多不在意，她很走自己的感覺，也沒有試圖要妥協，不過我已經接受這一切，接受它、放下它，大家有各自的生活 」。

梁正群說，認識老婆之後被對方改變很多，「我一直都是比較在意別人眼光的人，她完全相反，一直在自己的世界，我很羨慕她不管在哪裡都可以活得很自在，我就會思考自己到底每天在擔心什麼，為何要擔心人家怎麼想我，這對我的表演改變滿多」。