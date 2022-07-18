火辣正妹大方露美背，網眼睛一亮「北宜最美風景」。

最美的風景在北宜！有網友在臉書分享拍下的照片，照片中有位重機騎士後座載著穿著性感的辣妹，不僅背後己乎全裸，超短的熱褲上還有著隱約露出屁股皮膚的巧思，另外1張照片，辣妹側胸快掉出來的畫面，火辣指數直接爆表，網友也驚嘆「有她在，後方男性都會順順騎了」，然而，火辣性感正妹的影片、的IG也曝光了。

一名網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」分享2張性感照片，照片中有位重機騎士載著背後己乎全裸的辣妹，不僅如此，該辣妹穿的熱褲不只短到露出屁股蛋，熱褲上還有著隱約露出屁股皮膚的巧思，另外1張照片則是辣妹抱著重機騎士側面照，辣妹雙手向前橫越騎士的腰，扶著重機油箱殼上，由於上身只有單薄衣物，辣妹的側胸幾乎快遮不住。

火辣正妹大方露美背，網眼睛一亮「北宜最美風景」。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

網友見到這些照片，也留言直呼「有她在，後方男性都會順順騎了」、「大家學會了甚麼叫慢慢騎看風景」、「最美的風景」、「看起來這一趟應該是曬傷背了」、「這水很深」、「路不超車的北宜」、「不要超車啊」。

北宜重機後座辣妹IG也曝光。（翻攝自IG）

然而，此辣妹的IG也曝光了，在IG上取名Gina的她，不僅大方分享自拍的性感照片，也喜歡分享到處吃美食、逛景點與看夜景等唯美照片，也吸引了1萬多名粉絲。