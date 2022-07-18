桃園雲豹職業籃球隊18日舉辦第2梯次「擁豹夢想」夏令營， 為深耕桃園、落實桃園在地化，攜手夢想體育學院，特別選至桃園市新屋區進行，這是球團剛簽約的新秀陳孝榕，首度參與球團活動，立刻上演灌籃戲碼，現場小朋友們熱烈回應笑聲不斷，因為最終沒能成功灌進！他笑說：「雖然失手沒灌進很丟臉，但看他們笑得很開心就很值得。」

先前加開場、首梯次的「擁豹夢想」夏令營，15日於三重商工完美落幕，獲得熱烈迴響，本周夏令營移師新屋運動中心進行、為期兩周，同樣由雲豹球員組成教練團，教導孩子們投籃、運球姿勢等籃球相關觀念，還特別規劃水中訓練課程，並新增球員職涯分享座談，讓孩子們能在一周夏令營當中，除了能有效加強籃球訓練，更增加爆發力及判斷思考能力。

今天由總教練劉嘉發致詞為夏令營揭開序幕，他說：「上梯次看著有些小朋友從不會打籃球到最後一天上手，我相信大家經過這幾天的訓練及教練們細心指導後，一定能慢慢地進步，且更熱愛籃球。」

第2梯次新屋夏令營首日，同時也是陳孝榕加入桃園雲豹後首次參與活動，他表示雖然以前曾經帶過營隊，但轉換身份後感受不同，他說：「今天第一次以雲豹球員身份來帶營隊，小朋友很乖也很聽話，學習力很強，跟他們互動起來的感覺很棒！」