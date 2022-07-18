新北市三峽安溪國中校犬「可樂」是知名校園犬，2010年踏入校園後，深受師生喜愛，校方也透過可樂進行生命教育，並帶著牠走出校園推展生命教育到其他機關學校。未料，可樂今卻傳出離世，令不少師生傷心難過，紛紛留言貼出與可樂的合照，希望牠在另一個世界無病無痛，開心當個活蹦亂跳的天使。

安溪國中校犬「可樂」粉專今發布可樂離世的消息，貼文指出，可樂在16日離世，並透露可樂的離世帶給師生很大的悲傷，但因為可樂是生命教育課的導師，就算離世也能教導師生如何面對死亡，面對自己的悲傷，了解死亡是必經過程，學習到如何更珍愛自己的家人、朋友。

貼文寫道「可樂用一生守護安溪國中、陪伴著師生們十二年、從只是給她飯吃、給她水喝、到後來她教會我們很多事，看見生命教育的重要，引領著我們做中學」，也說可樂離世時面容祥和，帶著滿滿的愛離開。

不少喜愛可樂的網友，紛紛在底下留言，「謝謝可樂帶給我們歡笑和美好，沒有病痛了，真的沒有病痛了」、「記得曾在醫院巧遇，候診時一直被我騷擾，謝謝可樂也祝福你，主任也請多保重喔！」、「感謝一生奉獻教育的可樂！當時來和我們班孩子玩，現在他們已經準備要上大學了」、「可樂完成使命，回到彩虹橋當快樂的天使」、「可樂不痛了，柴奶奶會在彩虹橋那端迎接可樂的，不用怕怕」。